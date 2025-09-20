Число ИП в сфере такси за год выросло почти в четыре раза.

К первому сентября в Казахстане число официально зарегистрированных таксистов-ИП превысило 93,8 тысячи. Это в 3,7 раза больше, чем год назад, сообщили в Бюро национальной статистики. По сравнению с первого августа рост составил ещё 6,1%. В среднем за последний год показатель увеличивался почти на 12% в месяц. Благодаря этому растёт и число официально перевезённых пассажиров: только за август оно достигло 16,2 тысячи человек, что в годовом выражении больше почти в четыре раза.

Такой рост объясняется запуском в конце 2023 года пилотного проекта по платформенной занятости. Первым партнёром стала компания Яндекс. По условиям проекта водители должны были зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, получая взамен льготы: низкие налоговые ставки и упрощённые платежи. С сентября 2024 года эти изменения закрепили в законе, а сами агрегаторы признали налоговыми агентами. Кроме того, зарегистрированные таксисты-ИП получают определённые бонусы от платформ. Всё это привело к стремительному увеличению числа официальных предпринимателей в сфере такси. Сейчас можно сказать, что примерно у каждого 220-го казахстанца есть собственное ИП-такси.

Напомним, что казахстанцам разрешили зарабатывать больше без регистрации ИП. Если человек работает сам на себя, он может просто платить индивидуальный подоходный налог (ИПН) как физлицо через декларацию 270 — без открытия ИП.

Фото БНС АСПиР РК