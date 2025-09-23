34 беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления обнаружили самарские таможенники при проверке «Газели», которая направлялась в Башкортостан.

34 беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления обнаружили самарские таможенники при проверке «Газели», которая направлялась в Башкортостан. Автомобиль прибыл из Казахстана и был остановлен сотрудниками мобильной группы недалеко от МАПП Сагарчин (Оренбургская область), сообщает таможенная служба РФ.

— В ходе досмотра «Газели» выявлены FPV-дроны (First-Person View), оснащенные камерами для передачи изображения в режиме реального времени, в разобранном виде, а также два FPV-крыла «Ключ-Фортуна». В товаросопроводительных документах сведения о БПЛА отсутствовали. Отвечая на вопросы таможенников, мужчина, сопровождавший груз, заявил, что дроны принадлежат ему, и он использует их для личной видеосъемки, — сообщается на сайте таможенной службы.

В предварительной консультации с экспертом стало известно, что 2 аппарата являются БПЛА самолетного типа, приспособленными для перемещения груза весом до 5 килограммов, один БПЛА разведывательного типа, а комплекты позволяют собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, конструкция которых предполагает сброс груза.

Товар задержан, решается вопрос о назначении экспертизы. Проверочные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении ведомства.



