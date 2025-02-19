Беспилотник упал на территории ЗКО

18 февраля в 23.00 стало известно о том, что на территории села Уялы Бокейординского района найден неизвестный летательный объект. Находку обнаружили местные жители. Длина объекта составляет 120 сантиметров. На месте работали полицейские и спасатели.

К этой рассылке прилагается фотография. Поисковик выдает, что этот аппарат очень похож на разведывательный БПЛА «Crecerelle», разработанный французской компанией «Sagem».

Между тем, в акимате Бокейординского района факт подтвердили, однако комментировать не стали.

— По факту падения предмета похожего на беспилотный летательный аппарат вблизи п. Уялы Бокейординского района ЗКО департаментом полиции проводятся проверочные мероприятия совместно с уполномоченными службами, - позже сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

Напомним, на территории Бокейординского района расположен военный полигон «Капустин Яр», который функционирует с 1946 года. В настоящее время земли под полигон арендует министерство обороны РФ. При этом полигон занимает 49,1% площади Бокейординского района.

Кстати, падение обломков ракет и летательных аппаратов на территории района не редкость.

17 февраля в пресс-службе министерства энергетики РК сообщили о том, что атаке беспилотников подверглась нефтеперекачивающая станция Каспийского Трубопроводного Консорциума «Кропоткинская». На объект сбросили 7 летательных аппаратов с взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Удары наносились с интервалами, чтобы не только повредить станцию, но и создать угрозу для сотрудников.