7 беспилотников атаковали крупнейшую нефтяную станцию Каспийского Трубопровода

В пресс-службе министерства энергетики РК сообщили, что 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция Каспийского Трубопроводного Консорциума «Кропоткинская» подверглась атаке беспилотников. На объект сбросили 7 летательных аппаратов с взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Удары наносились с интервалами, чтобы не только повредить станцию, но и создать угрозу для сотрудников.

— Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Николаем Горбанем. В настоящий момент НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС, — сказано в сообщении.

Компания отметила, что «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК в России. О происшествии уже сообщили акционерам, включая партнеров из США и Европы.