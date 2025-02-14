Пойдет ли ТШО на пересмотр инвестиционных соглашений с Казахстаном?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить переговоры с иностранными инвесторами о продлении соглашений о разделе продукции (СРП) на новых, более выгодных для страны условиях. Действующие контракты ранее не публиковались, что делает прозрачность будущих соглашений особенно важной.

На расширенном заседании правительства глава государства подчеркнул, что СРП сыграли ключевую роль в превращении Казахстана в надежного поставщика энергоносителей на мировой рынок. Однако крупные инвестиции требуют долгосрочного горизонта планирования, и потому необходимо обновить условия соглашений.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подтвердил, что поручение президента принято к исполнению. Создана комиссия, которая изучит действующие соглашения и предложит новые подходы к их продлению. По словам министра, сами участники консорциумов неоднократно поднимали вопрос о необходимости внесения ясности в планы правительства относительно продления соглашений.

Переговоры с участниками СРП займут 2-3 года, и в рамках их обсуждения Казахстан может добиваться увеличения своей доли в проектах. Одним из первых соглашений, которые планируется пересмотреть, станет контракт по крупнейшему нефтяному месторождению страны — Тенгизу. Его текущий срок истекает в 2033 году, тогда как по Карачаганаку соглашение действует до 2038 года, а по Кашагану — до 2041 года.

Что такое СРП и стабилизированный контракт?

Для начала разберемся, что такое СРП и СК.

Соглашение о разделе продукции (СРП) – это специальная форма договора между государством и нефтегазовой компанией, в рамках которого инвестор берет на себя все расходы и риски, связанные с разведкой и добычей углеводородов. Взамен добытая нефть или газ распределяются между компанией и государством по заранее установленным условиям. Такая модель стимулирует инвестиции в разработку месторождений, особенно в сложных или малоперспективных районах.

В Казахстане СРП использовались для реализации крупнейших нефтегазовых проектов, таких как Кашаган и Карачаганак. Однако после 2009 года страна прекратила заключение новых соглашений в таком формате, сосредоточившись на других механизмах регулирования нефтегазовой отрасли.

Стабилизированный контракт – это договор, предусматривающий неизменность его условий на протяжении всего срока действия. Даже если в стране изменяются налоговые ставки, таможенные пошлины или иные нормативные акты, регулирующие деятельность инвесторов, условия стабилизированного контракта остаются неизменными. Это дает инвесторам гарантии и предсказуемость, что особенно важно для долгосрочных и капиталоемких проектов.

В Казахстане стабилизированные контракты были заключены с рядом крупных компаний, в том числе с Тенгизшевройл (ТШО) – оператором одного из крупнейших нефтяных месторождений страны, Тенгиз. Действие контракта ТШО продлено до 2032 года.

Как видим, СРП для государства выгоднее. Однако стабилизированные контракты в свое время были необходимы для привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Казахстана.

Добыча нефти и позиция "Тенгизшевройл"

Недавно консорциум "Тенгизшевройл" (ТШО), в котором 50% акций принадлежат американской Chevron, а 25% — ExxonMobil, сообщил о добыче первой нефти в рамках проекта будущего расширения. По прогнозам, добыча на Тенгизе увеличится на 12 млн тонн в год, достигнув 40 млн тонн.

В кулуарах правительства на вопросы журналистов генеральный директор ТШО Кевин Лайон уточнил, что компания не работает в рамках СРП. "Тенгизшевройл" действует по стабилизированному налоговому соглашению с правительством, срок которого истекает в 2033 году. Он отметил, что возможные переговоры по СРП-контрактам не касаются ТШО напрямую, поскольку этот вопрос находится в компетенции акционеров компании.

]Между тем, пересмотр условий соглашений о разделе продукции может стать значительным шагом в обеспечении более выгодных условий для Казахстана. Вопрос о доле государства в нефтегазовых проектах и уровне доходности для республики остается актуальным, учитывая рост добычи и развитие новых месторождений.

Власти рассчитывают на конструктивный диалог с инвесторами, чтобы найти баланс между экономической выгодой Казахстана и стабильными условиями для иностранных компаний. Итоговое решение будет выработано в ходе открытых переговоров, и его детали станут известны в ближайшие годы.

Отметим, что генеральному директору на заседании правительства также пришлось отвечать на другие неудобные вопросы. К примеру, депутаты поинтересовались об относительно небольших налоговых выплатах ТШО. Как выяснилось, за все время работы нефтегазовой компании, а это без малого 31 год, ТШО выплатил в казну всего 11 млрд долларов США. В среднем это 355 млн долларов в год.

— Я спрашиваю вас не как генерального директора ТШО, а лично как гражданина США. Как вы считаете, насколько справедливо соглашение между Казахстаном и ТШО? — спросил депутат мажилиса Ерлан Барлыбаев.

На это Кевин Лайон заявил, что считает условия, на которых работает ТШО, справедливыми.

— Я как генеральный директор ТШО, считаю условия справедливыми. Однако все решения принимают наши акционеры. Я знаю, что данные соглашения являются справедливыми. Мы не только налоги платим. Мы делаем выплаты и для социальных объектов, - отметил Лайон.

Также депутатов возмутила маленькая доля казахстанского содержания в ТШО и зарплаты казахстанских работников, которая гораздо ниже, чем у иностранцев на этой же должности.