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Социум

Землетрясение около «Зоны-51» породило новые версии об испытательном полигоне

Сообщение о подземном толчке недалеко от базы вновь породило различные предположения.
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Землетрясение около «Зоны-51» породило новые версии об испытательном полигоне

«Зона-51» давно стала культурным феноменом благодаря конспирологам, которые связывают этот объект с НЛО, инопланетянами и испытаниями экспериментальных самолетов.

Сообщение о подземном толчке недалеко от базы вновь породило различные предположения о том, что происходит под землей на этом сверхсекретном объекте: от создания оружия до открытия порталов в другие измерения.

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Но специалисты напомнили, что Невада — один из самых сейсмически активных регионов США. В штате ежегодно фиксируют десятки тысяч микротолчков, а недавнее землетрясение даже не стало крупнейшим сейсмическим событием в Неваде за последние месяцы.

Ранее ученые рассчитали вероятность столкновения космического мусора с самолетами.

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