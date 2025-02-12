Землетрясение около «Зоны-51» породило новые версии об испытательном полигоне

Сообщение о подземном толчке недалеко от базы вновь породило различные предположения.

«Зона-51» давно стала культурным феноменом благодаря конспирологам, которые связывают этот объект с НЛО, инопланетянами и испытаниями экспериментальных самолетов.

Сообщение о подземном толчке недалеко от базы вновь породило различные предположения о том, что происходит под землей на этом сверхсекретном объекте: от создания оружия до открытия порталов в другие измерения.

Но специалисты напомнили , что Невада — один из самых сейсмически активных регионов США. В штате ежегодно фиксируют десятки тысяч микротолчков, а недавнее землетрясение даже не стало крупнейшим сейсмическим событием в Неваде за последние месяцы.

Ранее ученые рассчитали вероятность столкновения космического мусора с самолетами.