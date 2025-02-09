Ученые рассчитали вероятность столкновения космического мусора с самолетами

В 2024 году в мире выполнили 258 успешных запусков ракет и было 120 неконтролируемых вхождений в атмосферу обломков ракет.

Вероятность хоть и низкая, в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, подчеркивается , что неконтролируемое падение космического мусора может прерывать полеты и создавать дополнительные расходы для авиакомпаний и пассажиров.

В 2024 году в мире выполнили 258 успешных запусков ракет и было 120 неконтролируемых вхождений в атмосферу обломков ракет. Причем более 2300 из них все еще находятся на орбите.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2025-м число авиапассажиров вырастет почти на семь процентов. Поэтому исследователи подчеркнули, что с увеличением количества ракетных запусков и полетов авиалайнеров политики должны принимать меры.

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