Ученые выяснили, в какое время года и суток люди счастливее всего

Душевное равновесие и то, насколько хорошо и благополучно человек чувствует себя, динамичны по природе и могут меняться за короткое и более продолжительное время.

Душевное равновесие и то, насколько хорошо и благополучно человек чувствует себя, динамичны по природе и могут меняться за короткое и более продолжительное время.

Журнал BMJ Mental Health опубликовал одно из наиболее полных исследований об этом. Его провели специалисты из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) среди более чем 49 тысяч жителей своей страны. Регулярные опросы, проходившие онлайн с марта 2020-го по март 2022 года, показали, что в целом люди ощущали себя наиболее счастливыми по утрам, а хуже всего оценивали психическое состояние и общее благополучие ближе к полуночи.

Также исследователи выявили сезонные вариации в психическом состоянии. Зимой люди чаще сообщали о депрессивных и тревожных симптомах и одиночестве. В другие времена года уровень счастья, удовлетворенность жизнью и ощущение, что она имеет смысл, оценивали выше. Пиковые результаты по всем параметрам отмечали летом.

Влияние дней недели на результаты не очень заметно. По понедельникам и пятницам удовлетворенность жизнью, благополучие и счастье оценивали выше, чем по воскресеньям. Люди также ощущали себя счастливее по вторникам.

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