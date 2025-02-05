ВОЗ назвала самый пьющий регион в мире

Об этом заявили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Уровни потребления алкоголя в Евросоюзе остаются практически неизменными на протяжении более десяти лет, что делает его субрегионом с самым высоким уровнем потребления в мире. В настоящее время ЕС не находится на пути к достижению глобальных и региональных целей по сокращению потребления алкоголя, — говорится в публикации.

Сейчас для решения проблемы специалисты изучают опыт стран, в которых потребление алкогольной продукции сокращается или остается на низком уровне.

В ноябре 2023 года список самых пьющих стран мира возглавили Латвия и Литва. Выяснилось, что жители прибалтийских стран выпивают в среднем 12 л алкоголя в год.

Ранее мы писали, что пожизненно лишились водительских прав около 200 жителей ЗКО. И еще более 1,5 тысячи человек привлекли к ответственности за езду в нетрезвом виде.