Пожизненно лишились водительских прав около 200 жителей ЗКО

В 2024 году по области 194 водителя пожизненно лишили права управления автомобилем, а 1576 водителей привлекли к ответственности за управление авто в состоянии опьянения.

По данным департамента полиции ЗКО, в 2024 году по области 194 водителя пожизненно лишили права управления автомобилем, а 1576 водителей привлекли к ответственности за управление авто в состоянии опьянения.

— Накануне полицейские задержали водителя автомобиля Mitsubishi, который врезался в припаркованное авто. Выяснилось, что мужчина был за рулём пьян. В 2020 году водителя лишили права управления сроком на 7 лет. Несмотря на это, он вновь сел за руль. За повторное правонарушение ему грозит пожизненное лишение водительских прав, — пояснили в ведомстве.

С начала года уже зафиксировано 12 подобных фактов.