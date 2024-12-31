Лишенный водительских прав житель ЗКО получил 4 года тюрьмы

Для предупреждения повторных преступлений среди осужденных прокуроры решили провести показательный процесс, на котором участвовали лишенные водительских прав уральцы. Законом за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии наряду с административной предусмотрена и уголовная ответственность. Так, по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица» карается лишением свободы вплоть до 10 лет с пожизненным лишением водительских прав.

– Анализ происшествий показывает, что отступления водителей от закона носят преднамеренный характер. Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, предупреждения, противоправные действия со стороны водителей не прекращаются, - сообщили прокуроры.

В 2024 году 163 водителя, которые, несмотря на решение суда о лишении прав, вновь сели за руль, будучи в нетрезвом состоянии. Над одним из них и состоялся показательный суд. Его признали виновным и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отныне ему пожизненно запрещено садиться за руль, а срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.