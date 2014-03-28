В Бокейординском районе Западно-Казахстанской области упала ракета, которая была запущена с российского военного полигона. Жертв и пострадавших нет. ph4 Ракета упала в ночь на 27 марта на окраине поселка Шунгай Бокейорлинского района. Это примерно в 200 километрах от российского полигона «Капустин Яр», который занимает часть земель Западно-Казахстанской области. По словам местных жителей, примерно в 01.00 ч по местному времени они услышали грохот падения чего-то тяжелого и легкое сотрясение земли. Когда жители окраинных домов вышли на улицу они увидели примерно в 300-400 метрах от поселка языки пламени. - Через несколько часов в поселок приехало очень много полицейских, людей в штатском и военных. Место оцепили и нас близко не подпускают. Ракета при падении разделилась на три части. Сейчас обломки ракеты все еще лежат на месте падения, — рассказал один из местных жителей по телефону. В настоящее время в поселке находятся российские военные. Решается вопрос о вывозе обломков ракеты. Источник: Уральская неделя Фото с сайта "Уральская неделя" ph1ph2ph3