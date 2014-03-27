Фото с сайта news.headline.kz Фото с сайта news.headline.kz Министр образования и науки отметил, что в Казахстане будет усилен контроль за учебной литературой, передает Tengrinews.kz. "В целом, система экспертизы и контроля существует. Понятно, что есть вопросы по формированию списков и так далее. По досадному инциденту в Уральске - была ошибка учителя, возможно, и школе, и местным органам нужно было проявить большую внимательность по этому вопросу", - подчеркнул Саринжипов. Напомним, что ученикам в Уральске читали сказки, в основе сюжета которых была однополая любовь. Учителя объясняли это тем, что литература была рекомендована в качестве внеклассного чтения. Однако в Минобразования пояснили, что учитель допустила ошибку при рекомендации книг для детей, и вместо автора Зои Петровой рекомендовала произведения Сионеллы Петровой.