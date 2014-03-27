По словам очевидцев, пожар начался около 16.00. Загорелся склад, который когда-то служил овощехранилищем, расположенный по ул. Актюбинская. По предварительным данным, на момент возгорания склад был пустой. Во дворе склада разбросаны деревянные ящики для хранения овощей и сгнившая картошка. Этот заброшенный склад находится на территории "Фармсервиса". Овощехранилище деревянное и практически все сгорело. У здания обрушилась кровля. На месте пожара работает 2 пожарных расчета, а также полицейские. Сотрудники полиции отгоняют людей, которые пришли посмотреть на пожар. Собралось около 40 зевак, из них человек 20 - это дети.