phph1212Сегодня, 27 марта, в Департаменте по ЧС был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между палатой предпринимателей ЗКО и Департаментом по ЧС. - Этот меморандум призван способствовать успешной реализации задач по всесторонней поддержке предпринимательства, - рассказал руководитель Департамента по ЧС Кадр БИСЕМБАЕВ.  -  А также для выявления системных проблем и барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. Также между палатой предпринимателей ЗКО и Департаментом по ЧС был подписан план мероприятий на текущий год.