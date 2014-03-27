Сегодня, 27 марта, был вынесен приговор по делу об изнасиловании 16-летней девочки. Дело рассмотривалось в закрытом порядке. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, приговор пока не вступил в законную силу. Семья из поселка Чирово Зеленовского района взяла на патронатное воспитание девочку в октябре 2012 года. Закончив школу, девочка поступила в педколледж и переехала жить в город, в квартиру, где на тот момент проживал сожитель ее приемной матери 1968 г.р. По словам девочки, мужчина не раз приставал к ней. В тот злополучный день сожитель пришел домой в нетрезвом состоянии и стал приставать опять. На вынесении приговора приемная мать объясняет свою безответственность тем, что ей было некогда, так как совсем недавно она похоронила своего родного сына. Патронатного воспитателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 МРП по ст. 111 УК РК - "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей". - По сравнению с 2013 годом количество поступивших дел уменьшилось. Если на конец прошлого года были окончены 11 дел, то на первый квартал 2014 года по 15 делам были вынесены приговоры. В остатке на сегодняшний день 8 судебных дел. Улучшилось качество, если в прошлом году было 7 изменений, а в этом только 2, - сообщила председатель межрайонного специализированного суда Акгуль КАРАСАЕВА.