Роза АШИКПАЕВА живет по адресу Привокзальная, 4. Ее дом расположен за зданием железнодорожной станции Пойма. - Живем в этом доме 16 лет, и каждой весной вода заходит во двор, в сараи, - рассказала пенсионерка. - Получается, что наши дома (их около 20 и железнодорожная станция - прим. автора) находятся в низине. Каждой весной вода стекается сюда, и нас просто отрезает от всего села. Пройти невозможно. Люди, приехавшие на поезде, проходят в поселок здесь у нашего дома. А вечером и ночью здесь пройти просто невозможно, даже в резиновых сапогах. К утру вода опускается, а ночью снова поднимается. Мы боимся спать, уже несколько лет подряд вода не просто поднимается, а заходит во двор, достигает дома. Сараи полные талой воды. В прошлом году весь скот к соседям отвели и поставили, потому что боялись, что он под воду уйдет. Сено в прошлом году вода смыла. Нам его так никто и не восстановил. По словам Розы-апа, в овраге местные власти построили переправу. НО она настолько маленькая, что вода вечерами протекает через нее. - Я сама в акимат обратиться не могу, потому то нужно ехать, а мне здоровье не позволяет, болею я, но наверное, можно что-нибудь здесь сделать. Построить ограждение или дамбу, чтобы в наши дома и хозпостройки вода не текла, - говорит бабушка.