Студентов северокорейских колледжей обязали стричься так же, как лидер страны Ким Чен Ын. Как сообщает 26 марта Radio Free Asia со ссылкой на анонимные источники, такое распоряжение отдали в начале месяца колледжи по рекомендации правящей Трудовой партии. Официального подтверждения этой информации не поступало. По данным собеседников базирующейся в Вашингтоне радионстанции, приказ распространяется только на учащихся мужского пола. Девушкам, в свою очередь, рекомендовано носить такую же короткую прическу, как у жены Ким Чен Ына Ли Соль Чжу. При этом один из собеседников радиостанции в КНДР отметил, что для студенток это остается лишь рекомендацией, не обязательной к выполнению. Между тем проживающий в Китае выходец из Северной Кореи рассказал в разговоре с Radio Free Asia, что прическа, которую носит Ким Чен Ын — короткие волосы, высоко выбритые над ушами и на затылке, — десять лет назад, напротив, вызвала бы неодобрение властей, потому что считалась отличительным признаком контрабандистов. В 2013 году диапазон разрешенных в КНДР причесок был значительно шире, отмечает Radio Free Asia. Если судить по иллюстрациям на стенах северокорейских парикмахерских, было утверждено в общей сложности 28 стрижек: 10 мужских и 18 женских, причем замужним женщинам предлагался более широкий выбор, чем незамужним. В то же время NK News утверждает, что сведения о введении жестких стилистических ограничений для студентов с большой вероятностью могут оказаться слухами, не соответствующими действительности. Авторы заметки аргументируют это тем, что иностранцы, регулярно приезжающие в Северную Корею, не заметили появления большого количества однотипных стрижек, либо вообще не встречали людей с прическами, подражающими лидеру страны. Северная Корея остается одной из самых закрытых стран мира, и из-за нехватки информации сведения о происходящем в ней нередко оказывается ни на чем не основанными слухами. Так, в начале января мировые СМИ подхватили новость о том, что дядя Ким Чен Ына, о казни которого сообщалось ранее, был скормлен голодным собакам. Вскоре выяснилось, что источником информации о жестокой казни стал сатирический микроблог, на который сослалась китайская государственная газета. Источник: Lenta.ru