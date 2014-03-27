Фото с сайта forbes.kz Фото с сайта forbes.kz Болат Даукенов был арестован по обвинению в руководстве организованной преступной группировкой, созданной в рамках организованного преступного сообщества акима области Бергея Рыскалиева, для незаконной приватизации различных объектов. Проведя в одиночной камере два месяца, Даукенов начал давать показания, пишет "Ак Жайык". О Рыскалиеве Даукенов говорит, что он человек жесткий и волевой, и часто не прислушивается к чужому мнению. По словам Даукенова, все они были исполнителями, а Рыскалиев требовал результата. Даукенов ни секунды не сомневался в законности приватизации каждого объекта. Никаких процентов от акций в конкурсах тендеров, никакого личного интереса Даукенов, по своему признанию, не получал. Что же касательно приватизации Облтрансгаза, то у Даукенова свое мнение по этому поводу. - В первую очередь стоял вопрос о том, чтобы оставить эти сети (ОблТрансГаза) в области и надежно обеспечить газом область. О приватизации вопрос не стоял – уверяю вас, ни в коем случае. Когда поступил этот проект постановления правительства о передаче всех сетей единому оператору КазТрансГаз Аймаку, он вызвал возмущение акима Рыскалиева: как это, вложив миллиарды бюджетных средств, передать какому-то стороннему оператору? Учитывая, что тарифы на газ были самые низкие в республике, мы не могли допустить социальную напряжённость – я не бахвальствую. Так и вышло: первым делом КТГА повысил тариф. Проще всего повысить тарифы и ссылаться на инвестиционную деятельность. Заверяю вас, КТГА, повысив тарифы в Атырауской области, будет инвестировать эти средства в последующем в развитие других регионов, где нет транспортной сети или она находится в зародышевом состоянии. Поэтому мы бросили все силы на то, чтобы оставить сети в области. Это у нас получилось, - говорит бывший заместитель акима Атырауской области. Даукенов говорит, что себя виновным не считает, но видит политическую подоплеку во всем этом деле, так как вопросы о приватизации можно было решить в гражданском порядке.