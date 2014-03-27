Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Уголовное дело в отношении сотрудника ДВД по ст. 311 ч. 1 УК РК - "Получение взятки" окончено в порядке упрощенного досудебного производства и направлено в суд. Напомним, что 13 марта 2014 года в Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области обратился гражданин М с заявлением в отношении инспектора управления административной полиции ДВД ЗКО лейтенанта полиции Е МУХИТОВА., который требовал взятку в размере 40 000 тенге за выдачу водительских прав, изъятых у гр. М за нарушение правил дорожного движения. - 14 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента финансовой полиции по ЗКО в своем служебном кабинете в здании УАП ДВД был задержан лейтенант полиции Е. МУХИТОВ, который лично получил взятку в размере 40 000 тенге от гр. М, - рассказывает официальный представитель департамента финполиции ЗКО Маншук ХАРЕСОВА. - В тот же день МУХИТОВ свою вину в совершении преступления полностью признал и предоставил заявление о проведении уголовного судопроизводства в упрощенном порядке.