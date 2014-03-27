- В прошлом году по области создано больше 11 тысяч новых рабочих мест, еще больше нам предстоит выполнить в этом году, - сказал, обращаясь к своему заместителю Бахтияру МАКЕНУ, курирующему социальную сферу. - Это наша одна из приоритетных задач на повестке дня, нужно понимать, что в условиях жесткой мировой конкуренции и нестабильности в некоторых странах, в Казахстане успешно реализовывается программа "Дорожной карты занятости" до 2020 года. Это должна быть реальная работа, в области планируется открывать большое производство, значит, Вы уже сегодня должны подготовить людей подходящих специальностей, если их нет - то переобучить. Также поручаю Вам взять на контроль качество проведения ярмарок вакансий как в городе, так и в районах области. - На различных встречах ко мне обращаются бизнесмены с проблемой о том, что не могут найти рабочих, в то же время ко мне на блог часто обращаются жители области с вопросом трудоустройства. Абсурд, и те, и другие не просят высококвалифицированных специалистов, вопрос стоит о простых специальностях, - удивился аким. - Это в первую очередь Ваша недоработка, не нужно закрываться в кабинетах, нужно работать. Я понимаю, есть отдельные случаи, когда одним нужны специалисты узких специальностей, другие же брезгуют работой, предложенной от биржи. Это другой вопрос, который также в первую очередь касается Вас, - обратился НОГАЕВ к МАКЕНУ. На заседании сообщили, что всего в 2013 году в ЗКО было трудоустроено 19 121 человек. За это время на биржу труда и агентства обратились 24 314 человек. Количество зарегистрированных безработных 1783. В прошлом году по «Дорожной карте занятости-2020» работу получили 6946 человек, а в сфере малого и среднего бизнеса - 5619 человек. На общественные работы из числа безработных привлечено 8618 человек, из направленных на общественные работы 80,7 % из сельской местности.