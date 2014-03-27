Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения" принят Парламентом Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. Документ предусматривает дальнейшее совершенствование действующего законодательства о социальном обеспечении. Таким образом, с 1 апреля текущего года размер получаемых выплат социального характера повысится до 12 процентов. С 1 июля 2015 года размер государственных социальных пособий увеличится на 25 процентов. Введение единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка в размере 75 месячных показателей предусмотрено с 1 января 2015 года. По словам министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, в 2014 году на это предусмотрено дополнительно более 50 миллиардов тенге. В целом, на реализацию всех программ будет потрачено более 100 миллиардов тенге. "Таким образом, на повышение пенсионных, социальных выплат и заработной платы дополнительно предусматривается 116, 9 миллиарда тенге",- сообщила Тамара Дуйсенова. Ранее министр  разъяснила о том, по какому принципу будет производиться повышение зарплат гражданским служащим. "С апреля текущего года предусматривается повышение оплаты труда гражданских служащих за счет введения ежемесячной надбавки за особые условия труда в размере 10 процентов к должностным окладам", - уточнила Тамара Дуйсенова. Повышение касается 1,5 миллиона человек, из них 1 миллион 100 тысяч - это гражданские служащие, 236 тысяч 800 - неквалифицированные рабочие, 88 тысяч 500 человек - внештатные работники. На эти цели предусмотрено 63 миллиарда 500 миллионов тенге. Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в Кодекс "О браке и семье"  и в шесть законов: "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне", "О специальном государственном пособии", "О государственном социальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми условиями труда", "О государственных пособиях семьям, имеющим детей", "О пенсионном обеспечении". Отметим, что 1 апреля 2014 года предусматривается повышение размеров выплат социального характера до 12 процентов, с учетом уже произведенного с начала нынешнего года повышения на 7 процентов. Напомним, в своем послании, озвученном в январе этого года, Глава государства поручил разработать и внедрить с 1 июля 2015 года новую модель оплаты труда гражданских служащих, которая предусматривает повышение зарплаты работникам здравоохранения - до 28 процентов, образования - до 29 процентов, социальной защиты - до 40 процентов. Кроме того, Президент поручил с июля 2015 года повысить на 25 процентов размеры социальных пособий по инвалидности и утере кормильца.