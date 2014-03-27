Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz Два уголовных дела возбуждено в Актобе в отношении адвоката местной коллегии адвокатов, а также её супруга, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. По данным агентства, муж и жена склонили местную жительницу, сын которой является осужденным, к даче взятки судье суда №2 города Актобе. Взятка должна была способствовать положительному решению суда о переводе мужчины в колонию-поселение. В результате семейная пара «путем обмана и подстрекательства завладела денежными  средствами в общей сумме 184 тысячи тенге», говорится в сообщении АБЭКП. По данному факту департамент финансовой полиции по Актюбинской области возбудил уголовные дела по ч.2 ст.177 УК РК - "Мошенничество" и ч.4 ст.312 - "Дача взятки".