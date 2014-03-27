Фото с сайта lifenews.ru Фото с сайта lifenews.ru Церемонии прощания и отпевания Александра Музычко прошли без провокаций, сообщает Lifenews. В Ровно похоронили боевика Сашко Билого. Одного из лидеров "Правого сектора" соратники проводили в последний путь как героя. Проститься с Сашко Билым прибыл и лидер радикальной организации Дмитрий Ярош. Он подъехал под самое закрытие к 12 часам дня в сопровождении многочисленной охраны. Около 10 человек освободили Ярошу путь к гробу, оттеснив остальных присутствующих. Сочувствующие по очереди подходили к телу и целовали покойника. В гроб Сашко Билого положили румяный каравай, флаги "УНА-УНСО", а на грудь повесили самое дорогое, что было в жизни радикала - медали, полученные за убийство русских солдат в Чечне. Отпевание в Свято-Покровском монастыре длилось около 40 минут, на него собралось 300–400 человек. Церемония проводилась по православным обычаям. После этого гроб с телом увезли на кладбище. Движение по многим улицам в Ровно было специально перекрыто. Причем это было сделано самими националистами. Пешеходной стала и главная улица города. Соратники Билого несли гроб с его телом почти полтора километра под проливным дождем. Местро для погребения было выбрано на Молодежном кладбище в Ровно. Как только члены "Правого сектора" и "УНА-УНСО" опустили гроб из автоматов под крики "Слава Украине!" раздались выстрелы. Это была последняя дань радикалу от соратников. Даже спустя 15 минут после церемонии толпа не расходилась. Собравшиеся активно обсуждали убийство Билого, скандировали националистические речевки и обещали отомстить. Силовики заранее готовились к провокациям на похоронах, однако все прошло спокойно. Как сообщил корреспондент LifeNews с места событий, вопреки заявлениям МВД, милиционеров рядом со Свято-Покровским монастырем замечено не было. Напомним, боевика "Правого сектора" Александра Музычко по прозвищу Сашко Билый убили в ночь на 25 марта во время спецоперации по его задержанию. По словам министра внутренних дел Украины Владимира Евдокимова, Билый оказал представителям власти сопротивление, отстреливался и пытался бежать. В свою очередь очевидцы происшествия заявляли, что нашли труп своего товарища с наручниками на руках и в разодранной одежде. Таким образом, по их мнению, правоохранители убедились, что на Билом нет бронежилета.