Фото с сайта NUR.KZ Фото с сайта NUR.KZ 21 преподаватель Атырауского технологического колледжа нефти и газа, то есть 70% всего преподавательского состава, обратился в областную прокуратуру с жалобой на директора учебного заведения. Точнее говоря, на исполняющего его обязанности Болатбека Ихсанова, сообщает "Ак Жайык". Преподаватели утверждают, что Ихсанов собирает деньги со студентов и принимает на работу людей с несоответствующей квалификацией. В ответ Ихсанов обвинил обоих своих заместителей в агитации среди преподавателей и немедленно подписал приказ об их увольнении. Однако в областное управление образования обратились уже родители студентов, возмущенные тем, что Ихсанов попросил у каждого по 3-4 тысячи тенге на ремонт кабинета химии. Заявления родителей также были направлены в областную прокуратуру. Назначение на место исполняющего обязанности директора Болатбек Ихсанов получил 11 февраля этого года. "После прихода нового руководителя работники колледжа потеряли покой. Любая вошедшая в его кабинет преподавательница выходила оттуда в слезах. Как-то он сказал мне "Вместо заболевшего старшего мастера примем молодого специалиста, закончившего институт с красным дипломом". Но при этом не показал мне ни его резюме, ни приказ. А когда я выразила несогласие с его методами работы, директор мне нагрубил. У меня все его слова записаны на диктофон. На этот шаг я пошла от отчаяния", – рассказывает Гульзира Тургамбаева, заместитель директора колледжа по учебной работе. Касательно денег, вымогаемых на ремонт кабинета, Тургамбаева говорит, что просила Ихсанова подождать до лета, когда из бюджета обязательно выделят средства, ведь студенты колледжа, в основном, состоят из малообеспеченных слоев населения. Однако Ихсанов в грубой форме отказал своему заместителю. В данный момент в колледже ведется проверка с участием заместителя начальника областного управления образования Шакиржана Мырзагалиева.