Иллюстративное фото с сайта www.nadins.ru Иллюстративное фото с сайта www.nadins.ru В Атырауской области родители не хотят вакцинировать детей по религиозным соображениям, пишет "Ак Жайык". К настоящему времени в регионе от прохождения подобной медицинской процедуры отказались около тысячи человек. 90 процентов случаев несогласия на вакцинацию связаны с религиозными взглядами родителей. В целом по Атырауской области в 2012 году было зарегистрировано 560 больных туберкулезов, в 2013 году - 509 человек. Как рассказала и. о. начальника департамента по защите прав потребителей по Атырауской области Арайлым Касенгалиева, три четверти больных - люди в возрасте от 18 до 44 лет, остальные - дети от года до 14 лет. Напомним, что ранее в Павлодарской области родители по религиозным причинам отказывались прививать детей от полиомиелита. По словам врачей, на противников профилактических прививок не действуют ни уговоры, ни рассказы о тяжелых последствиях заболевания. Кроме того, по религиозным соображениям от вакцинации своих детей отказывались также жители Актюбинской области.