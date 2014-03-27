В среду, 26 марта, корреспондент Forbes.kz связался с собкором по Актюбинской области газеты «Ассанди Таймс» Натальей Садыковой, которая рассказала, почему ей с мужем и двумя маленькими детьми пришлось покинуть Казахстан.
Наталья Садыкова в Киеве на Майдане. Март 2014. Фото с сайта forbes.kz
Журналист Наталья Садыкова по Skype сообщила Forbes.kz, что поводом для преследования ее в уголовном порядке стала статья «Тендеров в Актобе на всех не хватает». Материал вышел в декабре 2013 на интернет-портале «Республика» под авторством Бахыт Ильясовой. В тексте говорится о том, как в Актобе проходит борьба за выгодные тендеры, проводимые государством. Как один из «борцов» там фигурирует бывший мажилисмен Марал Итегулов.
Экс-мажилисмен Марал Итегулов требует 10 млн тенге за моральный ущерб
- В феврале 2014 меня вызывали в следственное управление Актюбинской области. Мне сказали, что Марал Итегулов написал заявление с требованием найти и наказать Бахыт Ильясову. Меня опрашивали на том основании, что я сотрудничаю с порталом «Республика». Я написала, что к статье отношения не имею, Бахыт Ильясову не знаю. Следователь намекал, что актюбинские журналисты готовы сказать, что под псевдонимом Бaхыт Ильясова скрываюсь я, - рассказала Наталья Садыкова.
Чем закончился этот «следственный эксперимент», Наталья не знает. Но в начале марта источники из областного акимата предупредили Садыкову, что ее арестуют по уголовному делу, связанному со статьей о тендерах.
- Я сотрудничаю с порталом «Республика», но я этот текст не писала. Насколько я знаю, у «Республики» есть и другие журналисты в нашем регионе, - утверждает Наталья.
Она вместе с супругом, известным оппозиционным политиком Айдосом Садыковым решила выехать за пределы Казахстана. (В скобках напомним, что Садыков был лишен свободы на два года – с 2010 по 2012 – за хулиганство и сопротивление полиции).
- Я уехала на Украину, чтобы избежать ареста. Мы с мужем и детьми (дочери Шарлиз 3 года 3 месяца, сыну Чингису – год и 9 месяцев. – F) покинули Казахстан 9 марта. Позже, 19 марта, на сайте Верховного Суда я увидела заочное постановление от 17 марта о моем аресте и наложении ареста на мое имущество. Из постановления я узнала, что заявитель Марал Итегулов потребовал именно меня привлечь к уголовной ответственности по ч.3 ст.129 УК РК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления; наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. – F) и взыскать с меня компенсацию морального вреда в размере 10 млн тенге, - сообщила собеседница Forbes.kz.
Постановление о розыске и аресте было вынесено судьей суда №2 города Актобе Рауилей Кустановой на том основании, что 7 марта Садыкова в суд не явилась (хотя, как значится в документе, ее предупредили о предстоящем заседании), а 17 марта принудительный привод журналистки был невозможен, так как она покинула пределы Казахстана.
- Я ничего не знала о суде: мне никто не звонил, не приносил повестки, - сказала Наталья.
Наталья Садыкова с детьми. Фото с сайта forbes.kz
Авторство не доказали, но арест санкционировали?
Журналист «Ассанди Таймс» также, по ее словам, ничего не знала об «автороведческой экспертизе», которая значится в постановлении и на основании которой было установлено, что Бахыт Ильясова и Наталья Садыкова – это одно лицо.
- Мои источники в акимате сказали, что уголовное дело возбудили только потому, что есть показания двух свидетельниц – актюбинских журналисток Цыгановой и Карповой, которые приписывают мне псевдоним Бахыт Ильясова, - сообщила Наталья.
Мы связались с редактором газеты «Актобе Таймс» Ольгой Цыгановой
. Она была удивлена, что ее показания стали поводом считать Садыкову Ильясовой.
- К нам приходил следователь, с его слов я поняла, что он опрашивает многих журналистов Актобе. В объяснительной я написала, что понятия не имею, кто такие Наталья Садыкова и Бахыт Ильясова, - сказала Цыганова.
Также она заявила, что в «Актобе Таймс» не работает журналист Карпова: «Я первый раз слышу эту фамилию». Тогда мы решили найти Карпову через Елену Гетманову, главного редактора другой актюбинской газеты - «Диапазон»
. Оказалось, что газетчики сами ищут эту даму, что называется, с собаками.
- Актюбинская общественность говорит, что Карпова работает в «Актобе Таймс», но там утверждают, что такой у них нет и никогда не было. В других СМИ мы тоже таких не знаем. То есть одно из двух: либо этого человека не существует, либо человек спрятался под псевдонимом, и теперь ему стыдно лицо открыть, - выдвинула предположения Елена.
И журналистов, и заявителя Итегулова Наталья Садыкова считает орудием в руках властей.
- Если бы не Итегулов, то заявление написал бы кто-нибудь другой. Я многое время работала в Актобе в оппозиционном издании, писала правду о протестных группах, критиковала все ветви власти. Естественно, людям это надоело, и они решили разобраться с нашей семьей – мной и моим мужем, оппозиционно настроенным политиком Айдосом Садыковым. Если бы было обычное, а не заказное дело, то не стали бы выносить постановление об аресте. Фактически дело против меня – это очередной этап зачистки оппозиционного поля.
Наверняка Марал Итегулов придерживается другого мнения. Однако его точку зрения мы не смогли узнать: экс-депутат парламента ни отвечал ни на звонки, ни на SMS.
Впервые санкцию об аресте журналиста дают до суда
Президент Международного фонда по защите свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева, комментируя дело Садыковой, напомнила, что в новом Уголовном кодексе оставили статью о клевете и возможность приговорить человека по этой статье на три года.
- Г-н Меркель (заместитель генпрокурора РК. – F) говорит, что такие суровые санкции оставлены только для профилактики клеветы: мол, мы почти никого не осуждаем. Но, простите меня, а ситуация с Натальей Садыковой?! До сих пор у нас не было в практике, чтобы санкцию об аресте по делу о клевете давали еще до суда. Если есть шансы на арест, значит, будет обвинительный приговор, значит, суд будет приговаривать к лишению свободы. Это или не очень умный шаг конкретных лиц, которые предприняли эту акцию, или первая ласточка новых репрессий, которых мы боимся с внедрением нового Уголовного кодекса, - теряется в догадках Калеева.
Она говорит, что в ситуации, когда нет веры в правосудие, когда элементарный спор может обернуться тюрьмой, выезд за пределы Казахстана - это не правовой, но самый разумный выход.
…На территории Украины Садыковы смогут находиться без регистрации в течение 90 дней. Что будет дальше, Наталья даже не представляет. Но возвращаться в Казахстан она пока не собирается, потому что понимает: на родине у нее нет шансов оправдаться.
- Меня сразу же арестуют, - уверена журналист, - и уже Айдос будет носить мне передачи, а если власти будут столь гуманны, то изредка позволят мне видеться с детьми.