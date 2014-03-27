Поводом для отмены регистрации стало письмо. Она сообщила о расхождении в сведениях о доходах кандидата в депутаты с данными пенсионного фонда. Так, на суде выяснилось, что сумма указанных в избирком накоплений АРЫСТАНГАЛИЕВА отличается от сведений пенсионного фонда на 80 тысяч тенге. Кайыргали АРЫСТАНГАЛИЕВ пытался отменить решение окружной избирательной комиссии и продолжить предвыборную кампанию. Сегодня суд отказал партийцу. - Демократическая партия Казахстана «Акжол» не относится к оппозиционным, - сказал. – Зачем нужно было не допускать Кайыргали к выборам? Депутат рассказал журналисту о своей предвыборной кампании. Он хотел продвигать малый бизнес. Собирался поставить за счет бюджета во дворах многоквартирных домов киоски и закрепить за ними крестьянские хозяйства. Таким путем несостоявшийся депутат собирался бороться с высокими ценами на овощи и мясо.