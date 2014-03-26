Иллюстративное фото с сайта www.airwar.ru
Капитан пропавшего лайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines Захари Ахмад Шах находился в "плохом психическом состоянии": он переживал распад семьи и "чувствовал, что его жизнь рушится", рассказал друг пилота, сообщает дни.ру.
Также стало известно, что незадолго до взлета Захари вел телефонный разговор с человеком, чей номер был приобретен по фальшивым документам.
По данным The New Zealand Herald Захари Ахмад Шах переживал проблемы во взаимоотношениях. Его друг рассказал, что капитан был "ужасно расстроен", узнав, что его жена планирует с ним расстаться.
Между тем, по данным полиции, незадолго до взлета капитан корабля две минуты разговаривал с кем-то по по телефону. Номер был приобретен на имя женщины, предоставившей при регистрации поддельное удостоверение личности. О чем был разговор, не сообщается, пишет The Daily Mail.
Кроме того, выяснилось, что снимки двух иранских мигрантов, воспользовавшихся утерянными паспортами на имя итальянца и австрийца, были предоставлены малайзийскими властями СМИ в сильно измененном виде. Один из пользователей Интернета указал, что у обоих иранцев на фото "одни и те же ноги", что свидетельствует об использовании компьютерного монтажа. В итоге малайзийская полиция была вынуждена признать, что при предоставлении кадров "наложила часть одного снимка на другой".
Все эти факты еще больше подогрели разговоры о "теории заговора" и сокрытии реальной информации властями Малайзии. Ранее вопросы у многих вызвало наличие в доме Захари Ахмад Шаха симулятора полетов, где оказались стерты некоторые файлы. Обыск в доме пилота и анализ файлов показали, что пилот практиковался в посадке на взлетно-посадочные полосы в отдаленных частях Индийского океана. Хотя эти факты не могут однозначно подтвердить версию угона лайнера его командиром, подозрений возникает все больше. К расследованию также подключилось ФБР США. Оно проверяет версию о возможных нарушениях в психике пилота.
Между тем, родственники 115 пассажиров пропавшего лайнера решили добиваться выплаты многомиллионной компенсации от компании Boeing и авиакомпании Malaysia Airlines. "Мы уверены, что оба ответчика виновны в гибели самолета, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа", – заявила ведущий юрист компании из Чикаго, которая обратилась с ходатайством об открытии дела в связи с крушением авиалайнера в окружной суд штата Иллинойс, Моника Келли.
Цель ходатайства, по ее словам, добиться получения от представителей Boeing технических сведений о самолете, которые могут пролить свет на причины его крушения в Индийском океане, а также данных о лицах или компаниях, которые проводили техническое обслуживание лайнера, осматривали его фюзеляж.
Юристы также надеются на то, что Malaysia Airlines предоставят информацию, в частности, о подготовке пилотов к нестандартным ситуациям, обеспечении безопасности полетов. Обращение в суд последовало после того, как авиакомпания обнародовала в Куала-Лумпуре заявление о том, что рейс MH370 потерпел крушение и все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли, не предоставив, в то же время, никаких доказательств катастрофы.
Тем временем три китайских корабля прибыли в зону поиска пропавшего малайзийского Boeing к западу от австралийского города Перт в районе Индийского океана. В поисковой операции принимают участие судно снабжения "Цяньдаоху", эсминец "Хайкоу" и корабль-док "Куньлуньшань". Экипажи кораблей задействуют оптическое оборудование, радары и вертолеты, сообщает ИТАР-ТАСС. Также 26 марта корабли и самолеты и разных стран вновь направились в зону поисков. Поисковая операция развернута сразу в трех районах на площади 80 тысяч квадратных километров. В ней принимают участие 12 самолетов – семь военных и пять гражданских – из Австралии, Китая, Новой Зеландии, США, Южной Кореи и Япония, а также корабли, в том числе корабль австралийских ВМС Success.