Иллюстративное фото с сайта www.asfera.info Иллюстративное фото с сайта www.asfera.info Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-секретаря областного суда ЗКО Гульмирe КЕНЖЕГАЛИЕВУ. Уральский городской суд признал жителя Уральска виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 175 УК РК - «Хищение чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» и 183-1 «Транспортировка, хранение нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения». Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого  режима. По словам Гульмиры КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ,  в ходе суда было установлено, что 55-летний житель области в октябре 2013 года, действуя в группе с неустановленными лицами, организовал  подъезд двух автомашин марки «КАМАЗ» к нефтегазопроводу, принадлежащему ТОО «Жаикмунай». Там он слил в автоцистерны стабильный газовый конденсат в объеме 51 кубометров, чем нанес ТОО «Жаикмунай» ущерб на сумму 5 миллионов тенге. Кстати, выяснилось, что водителей «КАМАЗов» мужчина  в свои дела не посвящал. В последующем были организованы транспортировка и хранение нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения. - Врезка в нефтепровод была несанкционированной и произведена кустарным способом, - рассказала пресс-секретарь. - На месте преступления была обнаружена закопанная пластиковая труба с краном, при её раскопке обнаружена несанкционированная врезка в нефтепровод, также обнаружены орудия преступления в арыке возле реки лопата, ведро, шланги, пластиковая труба, два газовых ключа, рабочие перчатки, которые изъяты следственными органами.