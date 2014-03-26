Иллюстративное фото с сайта www.xn--d1abqbr.com.ua Иллюстративное фото с сайта www.xn--d1abqbr.com.ua Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз». По данным фонда, в отношении актюбинского журналиста Натальи САДЫКОВОЙ возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления (п.3 ст. 129 УК РК, возможное наказание - 3 года лишения свободы). Дело возбуждено по заявлению экс-мажилисмена Марата ИТЕГУЛОВА. В своем заявлении он написал, что Наталья САДЫКОВА, используя псевдоним Бахыт ИЛЬЯСОВА, опубликовала на портале «Республика» статью под названием «Тендеров на всех не хватает», в которой умышленно оклеветала его, а также нанесла ущерб его деловой репутации. Материал вышел на информационно-аналитическом портале «Республика» в декабре 2013 года. В нем рассказывалось о том, как в Актюбинской области происходит борьба за государственные закупки. Наталья САДЫКОВА отрицает причастность к публикации, о чем и заявила в феврале на допросе в следственном управлении ДВД, сообщает фонд «Әділ сөз». О начале судебного разбирательства, как сообщила журналистка фонду, ее никто не уведомил. 17 марта состоялось первое заседание, на котором судья актюбинского городского суда Разия КУСТАНОВА вынесла заочное постановление о ее аресте. На тот момент Наталья с семьей находилась в Украине, куда выехала еще 9 марта. Свидетелями по делу выступают коллеги САДЫКОВОЙ ЦЫГАНОВА и КАРПОВА, которые уже заявили, что не давали показаний против нее.