Сегодня, 26 марта, в Уральске прошел второй городской конкурс среди детей с ограниченными возможностями «Солнечный луч». festival1Фестиваль прошел на базе СОШ № 32. В конкурсе приняли участие около 160 детей из 36 городских школ, имеющих инвалидность. Здесь были дети, страдающие от рождения различными недугами: сахарным диабетом, ДЦП и прочее. Так как не все дети могут передвигаться самостоятельно, восемьдесят детей приняли участие заочно. festival2 Здесь каждый ребенок раскрывался по-своему, кто-то прислал на конкурс сочинение,  также было выставлено множество рисунков и различных поделок. Но если для обычных детей сделать какую-либо поделку, к примеру, из бисера не составляет особенного труда, то для ребят с ограниченными возможностями это стоит много сил и времени. festival3 - Я очень люблю заниматься рукоделием, - рассказывает одна из участниц Анна ФРОЛОВА. - Особенно обожаю бисероплетение. Как-то пришла с мамой в центр внеклассной работы, увидела очень красивое дерево «Ивушку» и решила, что обязательно должна его сделать. Работали с мамой в четыре руки и за 2 месяца управились. Было сложно, но очень интересно.

festival4 Ученики одной из школ, братья-близнецы Андрей и Виктор БУЧИНЫ, давно увлекаются оригами, а также очень любят мастерить различные поделки из бумаги и подручных средств.

- Мы с братом давно увлекаемся различными видами оригами, а еще занимаемся поделками, - рассказывает один из братьев- близнецов Андрей БУЧИН. - Поэтому решили сделать красивых лебедей и кораблик. Времени много не ушло, здесь главное - сноровка. festival5 После подведения итогов конкурса всем участникам были вручены дипломы. festival6 Также для детей была подготовлена праздничная программа. Специально для них танцевали ребята из группы «Мечта», а также веселыми песнями поднимали настроение всем собравшимся юные певцы из группы «Горохи». festival7 Но свои номера также подготовили и некоторые дети с ограниченными возможностями. Так ученица СОШ № 37 Аружан МУКАШ спела для всех веселую весеннюю песенку. Несмотря на свой недуг, девочка растет очень веселой и отзывчивой. - Мы переехали из Аксая в прошлом году, - рассказывает мама девочки. - Она у меня и там была очень активной, любит заниматься рукоделием, обожает петь. Поэтому мы очень часто принимали участие в различных соревнованиях и викторинах. А вот в этом году мы еще как-то не успели привыкнуть новому месту жительства, но, тем не менее, вот принимаем участие в фестивале. Очень хорошо, что проводят такие фестивали для наших детей. festival8Не обошлось на празднике и без угощений. Всех собравшихся угощали различными сладостями и свежей выпечкой. Последним этапом конкурса был «квилт». Все участники разделились на группы и создавали небольшой «коврик», то есть аппликационный квилт, из которых потом  получился огромный ковер «Дружбы». festival9 - Такой конкурс у нас проводится уже второй год, - рассказывает соцпедагог СОШ № 17 Марат ЗАЙНУЛИЕВ. - В прошлом году мы постарались охватить детей  сирот, из малообеспеченных семей, находящихся под опекой, а в этом году в рамках развития инклюзивного образования в Казахстане мы провели конкурс среди детей, которые по состоянию здоровья не могут обучаться в общеобразовательных школах по обычной программе, то есть детей с ограниченными возможностями. Фестиваль оправдал свое название «Солнечный луч», так как все дети были очень активными, работали дружно и ушли все с хорошим настроением.  