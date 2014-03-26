На этом же заседании Алтай КУЛЬГИНОВ представил нового. КАДЫРОВ ранее занимал должность заместителя акима Казталовского района. Также было объявлено, что в этом году для коммунальных служб города приобретут 9 единиц спецтехники. По проблемам санитарной очистки города выступил. По его словам, в городе за период праздничных дней был вывезен весь мусор со дворов. На данный момент техника не может проехать на полигон ТБО, так как почва оседает. Градоначальник объявил с этой недели месячник сануборки города. Алтай КУЛЬГИНОВ призвал коммунальные службы не ждать, пока просохнет, и уже сейчас привести город в порядок. Порядок в городе заключается не только в уборке, но еще и озеленении. Уже на начало 2014 года было высажено 200 елей. В начале апреля планируется высадка 7-8 тысяч лиственных деревьев. Одной из главных тем встречи был паводок. - Первый этап паводка мы преодолели, подтопленных домов нет. Все это благодаря своевременному вывозу снега. Конечно, по сравнению с прошлым годом снега было вывезено меньше. За прошедший период было откачано 40 тыс. кубов воды внутри города. Второй этап уже начался - это интенсивное таяние снегозапасов на полях. У нас на данный момент есть район, подверженный подтоплению, - это Зачаганск, мкр. «Сарытау», - рассказал. Также аким города не оставил без внимания вопрос о состоянии внутригородских дорог. В 2013 году были проведены работы по ремонту и реконструкции 30,8 км дорог. В 2014 году планируется улучшить состояние асфальтированных дорог более 20 улиц. Пока на первом месте стоит вопрос о капремонте улицы Алматинской. - В конце апреля мы приступим к замене труб на данном участке, все госзакупки уже произведены, - сообщил. - Что касается ямочного ремонта, то его мы начнем производить уже сейчас. Аким города акцентировал внимание на дороге по улице Гагарина от улицы Ружейникова до района «Мясокомбинат». - Поступает много нареканий в адрес дороги по Гагарина. В прошлом году там было отремонтировано 1,5 км дорожного полотна . Надо вплотную заняться этим вопросом, чтоб подрядчик устранил все дефекты, - заявил градоначальник. Без внимания не остался и вопрос о планах ремонта объектов образования. Так в рамках реализации программы «ДКЗ 2020» будут проведены капитальные ремонты социальных объектов, в том числе СОШ №7. Самая большая школа в городе который год ждет вложений, наконец, деньги были выделены. Что касается долгостороев, о ходе строительных работ физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Деркул, моста в парке Кирова аким рассказал, что строительство всех этих объектов будет завершено в этом году. Завершил совещание, выступив с докладом о стабилизации цен на продукты питания. - Отделом предпринимательства каждый день на постоянной основе проводятся мониторинг цен на социально значимые продукты питания, где отслеживается ситуация на рынке по городу. В перечень социально-значимых продуктов входит более 33 наименований продуктов: мука, крупы, сахар, чай, соль, макаронные изделия, молочные изделия, мясо, овощи. Также стоит отметить, что в целях стабилизации цен городским акиматом совместно с областным управлением сельского хозяйства и СПК «Орал» неоднократно по субботам проводились сельскохозяйственные ярмарки, и ярмарки продуктов питания, где участвовали более 45 местных товаропроизводителей, крестьянские хозяйства и крупные оптовые поставщики. В 2013 году по второму направлению программы «Занятость-2020» на Региональном Координационном совете по городу было выделено 28 млн.тенге, которым обхватили 12 индивидуальных предпринимателей. Кредиты были выданы через АО «Фонд финансовой поддержки с/х» под 6% годовых, до 5 лет с отсрочкой платежей (каникулы) до 18 месяцев для развития бизнеса в поселковых и сельских округах. Все денежные средства были полностью освоены.