- В этом году ситуация лучше, чем в прошлом, но хотелось бы больше воды. После строительства планируется заливать до 20 тысяч га земли. Паводковыми водами мы также зальем водопои для животных. В районе крестьяне охотно занимаются разведением КРС и МРС, для импульса глава региона и дал поручение воссоздать лиманное орошение, - говорит. В районе хотят воссоздать канал лиманного орошения, сейчас готовится проектно-сметная документация. По словам директора «Казводхоз», в 2011 году топило из-за того, что резко начало теплеть и практически в одно и то же время тронулись все реки области, которые уперлись в Урал. - Тогда вода не могла быстро впитаться в почву, так как земля была замерзшей. Чтобы почва приняла влагу, ей для этого нужна соответствующая температура, это когда днем тает, а ночью морозит. Ежедневно ведутся переговоры с коллегами из РФ. Большой прогноз по Уралу есть, но опять же не нужно паниковать, вода с Оренбурга к нам идет примерно 20 дней, Урал с изгибами преодолевает больше 700 км, - рассказал. - Все силы ЧС переведены на усиленный режим работы. Сегодня, можно сказать, мы преодолели первый этап - это когда растаял снег, и сошла талая вода. Уже скоро тронутся реки и во избежание заторов на изгибах и трудных участках рек на сегодняшний день все взрывные работы окончены. Вода немного уже пошла на реках Большой и Малый Узень, также на реках Чаган и Деркул, но ледохода еще нет. Все службы ЧС готовы встретить большую воду, все необходимое для этого есть, в область также пригнан региональный вертолет ЧС. В этом году реки значительно разгрузят каналы лиманного орошения, а также планируется залить значительную часть озер, - сообщил. Напомним, в этом году на противопаводковые мероприятия в ЗКО в бюджете предусмотрено 512 млн тенге, из которых 112 уже выделено, остальные держат в резерве на случай ЧС.