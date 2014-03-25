Фото с сайта ru.wikipedia.org Фото с сайта ru.wikipedia.org В Уральск на три дня привезут икону мученика Вонифатия с частицей его мощей в кафедральный собор Михаила Архангела. Икону и мощи святого мученика привезут в кафедральный собор Михаила Архангела к утренней службе 28 марта. Святыня будет доставлена в Уральск по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для молитвенного поклонения и духовного укрепления верующих. - Этому святому молятся, чтобы облегчить страдания при различных недугах, - объяснила одна из прихожанок Валентина. - Особо этот Вонифатий почитается за обуздание духовных страстей - пьянства, наркомании, распутства и так далее. Я знаю, что на поклон придут многие люди. Потому что от пьянства сейчас погибает очень много молодых людей, рушатся семьи. И порой у людей есть только одна надежда на чудо. Икона и частица мощей мученика Вонифатия пробудут до 15 часов 30 марта. Далее святыни повезут в Актобе.