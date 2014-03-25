Принц Гарри с подругой проведут отпуск в Казахстане
Фото с сайта showbizdaily.ru
Британский принц Гарри выбрал довольно нестандартное место для романтического отдыха со своей подругой Крессидой Бонас. Наследник королевского престола остановил свой выбор на Казахстане, сообщает дни. ру.
На протяжении 30 лет британские монархи традиционно проводят отпуска на швейцарском горнолыжном курорте Клостерс. Однако принц Гарри в свойственной ему манере решил проявить оригинальность и отправиться в… Казахстан, передает Mirror.
Сообщается что принц большой любитель лыжного спорта.
Друзья принца и мировая общественность надеются, что именно в этой романтической поездке Гарри, наконец, сделает предложение своей 25-летней подруге Крессиде Бонас.
Несмотря на то, что девушка еще не решила, готова ли она выйти замуж за принца, все указывает на то, что их отношения с каждым днем становятся все более близкими и открытыми.
Напомним, в начале марта Гарри официально вывел в свет свою возлюбленную, причем сделал это несколько раз. В начале Крессида сопровождала Гарри на благотворительный концерт организации We Day UK, прошедшем на стадионе Уэмбли. Вместе с подругой Гарри обращение принца к 12 тысячам собравшимся студентам слушали его кузина принцесса Беатрис и сестра Крессиды Изабелла с супругом Сэмом Брэнсоном.
Интересно, что Гарри и Крессида совершенно не скрывали своих чувств: девушка обняла и поцеловала возлюбленного. Затем, пару дней назад влюбленная парочка была замечена папарацци на матче по регби между Англией и Уэльсом на стадионе Твикенэм.
Крессида Бонас связана с британской королевской династией. По линии своей матери, леди Мэри-Гэй Керзон, она является далеким потомком английского короля Эдуарда VII. Отец девушки – миллиардер Джеффри Бонас, мать – леди Мэри-Гайе Джорджиана Лорна Керзона – светская львица, чье имя не покидает страницы глянцевых изданий. Кроме того, Крессида является сводной сестрой актрисы Изабеллы Анструтер-Гоф-Калторп, которая вышла замуж за Сэма Брэнсона, сына миллиардера Ричарда Брэнсона, в марте 2013 года.
Однако против отношений Гарри и Крессиды его отец принц Чарльз. Причиной негативного отношения принца Чарльза к потенциальной снохе стало самоубийство бывшего отчима Бонас. По некоторым данным, 76-летний инвестиционный банкир Кристофер Шоу скончался от передозировки лекарствами. Его тело обнаружила экономка. Мужчина долгое время страдал от патологии почек.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!