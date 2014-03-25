Иллюстративное фото с сайта auto.lafa.kz Иллюстративное фото с сайта auto.lafa.kz Директор областного филиала «Казахавтодор» Акимжан УТЕМУРАТОВ рассказал журналисту портала «Мой ГОРОД», что «третьи сутки он не спит и ночует в конторе». - Многие дальнобойщики сидят в машине и все выдумывают, - считает Акимжан УТЕМУРАТОВ. - Женщина мне позвонила, заявила, что у нее мать в дороге умерла. Я проверил, оказалось неправда. Другие позвонили, сообщили, что мост на Хромтау рухнул. Тоже ложь. Акимжан  УТЕМУРАТОВ предложил корреспонденту портала «Мой ГОРОД» встретиться после обеда, но до сих пор его сотовый телефон вне зоны доступа, рабочие телефоны молчат.