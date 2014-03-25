- Мой муж шестой день стоит на большегрузе между Актобе и Хромтау, - обратилась к корреспондентам портала «Мой ГОРОД» жительница Уральска. - Спасательной техники нет, люди выживают как могут. Нет еды и воды. Гибнет скот, который они перевозят. Супруг звонил по мобильному телефону, говорил, что буханку хлеба делят на 5 человек. Почему бездействуют власти? Почему не выезжает МЧС? Ведь люди не виноваты, что в Казахстане праздники. Почему никто не чистит дорогу? Они стоят голодные в степи, их машины завалило снегом до самых макушек. - Вчера я выбрался из этого ада, - рассказывает дальнобойщик Тимур. - Но до сих пор между Актобе и Хромтау затор. Сначала ходили слухи, что мост упал, потом - что на мосту авария. Никакой информации нет! Оказалось, что причина банальная - в Актюбинской области не могут расчистить дорогу. Ребята продвинулись только на 500 метров вперед. Стоит один гаишник, обозленные водители на него кричат. А он что сделает? Один узкий проход в одну машину и все! Дорогу никто не чистит. Доходило чуть не до драки. Потом уже дальнобойщики договорились, что будут пропускать по пять машин с каждой стороны. Я перевожу грузы с 1993 года, такого еще не видел. Машины бьются, застревают. Мы выходим, по 20-30 человек их толкаем. Ребята многие выехали без еды. Стыдно за Казахстан. Мы звоним в «Казахавтодор», нам отвечает автоответчик. - В пробке застряли 1300 автомашин, - утверждает дальнобойщик Канат из России. - Машины растянулись на протяжении 24 километров в обе стороны. Мы звоним в МЧС, а нам отвечают, что у них праздники. 100 километров мы не можем пройти уже третьи сутки. 20 марта от МЧС нам привезли хлеб с маргарином и про нас забыли. Придорожные кафе задрали цены. Булка хлеба стоит 200 тенге, пирожок с картошкой - 200 тенге, тарелка борща - 800 тенге. А ведь у многих людей уже кончились деньги... Пресс-секретарь ДЧС сказал по сотовому телефону журналисту, что пресс-служба не в курсе о ситуации и рекомендовал обратиться к ним после праздников.