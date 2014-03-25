В эти дни Уральск продолжает отмечать праздник весеннего равноденствия - Наурыз мейрамы. В народных гуляньях приняли участие большинство предприятий и организаций города. Не остались в стороне и сотрудники супермаркета «Атаба». 21 марта на площади расположилось множество различных юрт, среди которых большой популярностью пользовалась юрта сети супермаркетов «Атаба». - По традиции в этот праздник каждый хозяин должен быть радушным и показать, насколько он гостеприимен, - сказала посетительница юрты «Атаба» Дамира. - То есть в этот день должны раздаваться различные угощения бесплатно. Но далеко не каждый торговец пошел на такое расточительство. Возле многих юрт просто предлагалось купить наурыз-коже, шашлык и прочее. И я была приятно удивлена, что супермаркет «Атаба» не ударил в грязь лицом, и действительно встречал гостей вкусными угощениями. Причем бесплатно. Сотрудники супермаркета действительно приготовили угощения на славу. Так, на столах в юрте были традиционные бауырсаки, наурыз-коже, сладости и даже куырдак для сильно проголодавшихся гостей. Юрту супермаркета также посетил и аким области Нурлан НОГАЕВ. Ему как самому уважаемому гостю преподнесли приготовленную особым образом голову барана. - Для казахстанцев этот праздник является символом весеннего обновления, плодородия и дружбы, - говорит директор супермаркета «Атаба» Динара ЕРЖАНОВА. - В эти дни особенно трепетно относятся к встрече гостей. Мы рады, что смогли порадовать наших уральцев и гостей города и внести небольшую лепту в общий праздник. Не забыли сотрудники супермаркета и про своих посетителей. В эти дни в торговых точках сети супермаркетов «Атаба» всех покупателей встречали традиционными блюдами: наурыз коже и бауырсаками. А также проводились различные акции. На многие товары и продукты питания в эти дни были различные скидки. - Сколько раз прихожу в супермаркет «Атаба», не перестаю удивляться их щедрости, - говорит один из посетителей Айдар. - Всегда к каждому празднику устраивают различные акции. Да и цены тут всегда доступные. Хочется сказать спасибо за такие приятные сюрпризы. atabaataba2ataba3