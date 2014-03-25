В ночь на 25 марта скандально прославившийся координатор «Правого сектора» Александр Музычко, он же Сашко Билый, был убит в Ровно, сообщают украинские СМИ.В Ровно в ночь на вторник 25 марта был убит скандально известный активист движения "Правый сектор" Александр Музычко (Сашко Билый), сообщают украинские СМИ со ссылкой на народного депутата Верховной Рады Александра Дония. "Только что сообщили, что убили "Сашка Билого" (Александра Музычко) в Ровно. Два автомобиля подрезали его машину, вытащили, пересадили к себе. Затем выбросили на землю - руки за спиной в наручниках, два выстрела в сердце", - написал он на своей страничке в соцсети в Facebook. Позже ровенский сайт "Все" сообщил, что конфликт произошел около полуночи в кафе "Три карася". "Неизвестные устроили стрельбу, в результате которой и погиб Музычко. Его тело находится сейчас в нескольких десятках метров от самого кафе", - сообщает издание. Издание также сообщило, что на территории кафе обнаружили несколько гильз, в том числе от пистолета Макарова. У Музычко обнаружили три огнестрельных ранения в ногу и сердце, а сам он, когда тело нашли, был закован в наручники. Между тем, по информации Life News, никакого конфликта, предшествущего убийству Сашко Билого, не было. По данным издания Музычко в сопровождении троих охранников прибыл в кафе поздним вечером 24 марта. Спустя непродолжительное время к стенам кафе подъехали три микроавтобуса и два внедорожника. Из них выскочили вооруженные люди. Ворвавшись в кафе, они положили всех участников вечеринки лицом в пол. Корреспондент. Официальные представители правоохранительных органов Украины пока сообщения об убийстве Музычко не подтвердили, но и не опровергли. О том, что его могут убить, раннее сообщал сам Музычко. В обращении, опубликованном на YouTube, он сообщил, что "руководство Генпрокуратуры МВД Украины приняло решение о моем физическом уничтожении или захват и выдачу меня России, для того, чтобы потом все обратить на спецслужбы РФ. Для проведения этой операции уже создан спецотряд. Мы владеем на 100% достоверной информацией", - заявлял он. Неделей ранее член фракции КПРФ в Госдуме Валерий Рашкин призвал спецслужбы "ликвидировать" Александра Музычко вместе с руководителем украинского радикального движения "Правый сектор" Дмитрием Ярошем. Александр Музычко (Сашко Билый): биография, чем прославился Александр Музычко прославился своим радикальным подходом к решению народных задач. Так, он пришел на заседание Ровенского облсовета с автоматом Калашникова. Радикал потребовал материальной компенсации за счет членов Партии регионов Ровенской области для семей активистов, погибших во время столкновений в Киеве. Кроме того, Музычко ударил и словесно унизил прокурора Ровенского района Андрея Таргония. Генеральная прокуратура возбудила против него уголовное дело. Следователи в России возбудили уголовное дело в отношении Музычко о бандитизме и создании ОПГ. Он был объявлен в международный розыск. Ессентукский городской суд заочно арестовал Музычко за подозрения в пытках и убийствах российских военнослужащих в Чечне. По словам представителей СКР, лично Сашко Билый причастен к убийству по меньшей мере 20 российских военнослужащих, также он обвиняется в том, что зверски пытал плененных солдат. Музычко и до своей "политической карьеры" имел проблемы с законом. В 1995 году он избил посетителя ровенского кафе. После рассмотрения дела, он был осуждён по ч. 1 ст. 101 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений). В 1997 году Музычко устроил стрельбу в Киеве. Велось расследование, но дело закрыли за недостаточностью улик. В 1999 году Музычко оказался на скамье подсудимых: в составе преступной группы он похитил в Ровно местного бизнесмена, требуя от него 1000 долларов США. Музычко и его сообщники удерживали и регулярно избивали бизнесмена, пока их в конце дня не арестовала милиция в диско-баре «Холидей». Несмотря на попытки УНА-УНСО оказать давление на следствие и вынудить его закрыть дело под предлогом необоснованного политического преследования, Музычко в январе 2003 года был осужден на три с половиной года. Во время нахождения в тюрьме он, в свою очередь, избивался сокамерниками.
