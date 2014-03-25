Иллюстративное фото с сайта avtodorognik.blogspot.com Иллюстративное фото с сайта avtodorognik.blogspot.com Более 15 млрд тенге собираются потратить в этом году на ремонт автомобильных дорог в Атырауской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным, предоставленным областным управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в текущем году на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог республиканского и областного значения выделено 15 млрд 59 млн тенге. Из республиканского бюджета выделено 2 млрд 887 млн тенге, из областного - 12 млрд 172 млн. - Это на 62,7% больше выделенного в прошлом году средств. В 2013 году было выделено и освоено почти 9,5 млрд тенге, более 3,6 млрд тенге из республиканского бюджета, - сказал начальник управления областного управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аманжан ТАКЕШЕВ. Это позволит увеличить процент нормального состояния автодорог. На сегодня 37% автомобильных дорог в Атырауской области в удовлетворительном состоянии. Выделенные средства позволят увеличить процент удовлетворенности автодорог до 42%. В следующем году этот показатель должен возрасти до 47%, а к 2020 году достигнуть показателя в 70%.