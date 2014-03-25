Иллюстративное фото с сайта lemur59.ru Иллюстративное фото с сайта lemur59.ru Женщина, о пропаже которой муж заявил несколько дней назад, была в гостях у друзей в поселке Хобда Актюбинской области. Напомним, 16 марта 35-летняя мать двоих детей вышла из дома и не вернулась. Проживает женщина в поселке Коскол Каратюбинского района, у нее двое детей - 12 и 2 лет. О пропаже заявил муж спустя три дня, 20 марта. Сразу же начались поиски. Из Уральска для поисковых работ были отправлены сотрудники службы спасения и облспасвода. Однако вчера, 24 марта, стало известно, что женщина нашлась. По словам акима Каратюбинского района Асхата ШАХАРОВА, женщина поехала в Актюбинскую область, чтобы навестить друзей, но не сочла нужным оповестить об этом родных.