Парень пришел на площадь с кухонным ножом и книгой "Святые и чудотворцы России". Молодого человека со странным поведением заметили операторы центра оперативного управления (ЦОУ) ДВД ЗКО и сообщили наряду полиции. Пока полиция прибыла на место, парень успел сделать несколько порезов на руке. Правонарушителя скрутили и забрали в отдел. Выяснилось и имя молодого человека - это1988 года рождения. ЧП собрало много очевидцев вокруг. Люди в основном связывали поступок парня с весенними обострениями, но истинная причина пока неизвестна.