Фото с сайта gigamir.net
В Сети появилась запись телефонного разговора от 18 марта мужчины и женщины, обсуждающих ситуацию в Крыму. Позднее Тимошенко признала, что это ее телефонный разговор с бывшим заместителем секретаря СНБО Украины Нестором Шуфричем.
В Сети опубликован телефонный разговор мужчины и женщины, при этом автор материала утверждает, что предоставил разговор Тимошенко с бывшим заместителем секретаря СНБО Украины Нестором Шуфричем. Обсуждая события в Крыму, женщина заявила, что «сама готова сейчас брать автомат», передает газета «Взгляд»
.
«Это уже переходит все границы вообще. Блин, надо брать оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых вместе с их руководителем. Жалею, что не могу сейчас находиться там (в Крыму – прим. редакции) – хрен бы они у меня Крым получили», – заявила она.
Ее собеседник согласился, но отметил, что «потенциала силового у нас не было».
«Я бы нашла, как замочить этих **даков, – заявила женщина. – Я надеюсь, что я включу все свои связи, и я подниму весь мир, блин, чтобы от этой России не осталось даже выжженного поля».
На вопрос, как быть с оставшимися на Украине 8 млн. русскими, она ответила: «Блин, их расстреливать из атомного оружия».
Позднее экс-премьер Украины признала, что телефонный разговор с бывшим заместителем секретаря СНБО Украины Нестором Шуфричем у нее действительно состоялся.
«Разговор был, но о 8 млн россиян на Украине – монтаж. На самом деле я сказала: россияне на Украине – это украинцы. Привет ФСБ. Извините за нецензурное», – сообщила она в Twitter.
Следует понимать, что имеется в виду ответ на вопрос, как быть с оставшимися на Украине русскими: «Блин, их расстреливать из атомного оружия».
Добавим, что о монтаже остальной части записи Тимошенко не заявляла.
В частности, Тимошенко не опровергает слова «я подниму весь мир, блин, чтобы от этой России не осталось даже выжженного поля» или «надо брать оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых».
Напомним, на Украине 22 февраля произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила конституцию, возложила исполнение обязанностей президента на спикера Александра Турчинова, соратника вышедшей на свободу Юлии Тимошенко, и назначила президентские выборы на 25 мая. Москва считает, что легитимность решений Верховной рады вызывает сомнения.
Во вторник Россия и Крым после выступления президента Владимира Путина подписали соглашение о принятии Республики Крым и города Севастополь в состав России. Конституционный суд России уже единогласно признал законность договора. Госдума и Совфед ратифицировали соглашение.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, а также подписал указ об образовании Крымского федерального округа.