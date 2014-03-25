Фото с сайта www.asfera.info Фото с сайта www.asfera.info Пропавший самолет Malaysia Airlines разбился в южной части Индийского океана. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, сообщает РИА Новости. "Основываясь на данных нового анализа, эксперты пришли к заключению, что Boeing 777 летел по южному коридору, и его последнее местонахождение определено в центре Индийского океана к западу от австралийского города Перт, это отдаленное место, вдалеке от возможных мест посадки. Таким образом, я вынужден сообщить, что самолет окончил свой путь в южной части Индийского океана", - сказал Разак. По его словам, он уже проинформировал об этом родственников пассажиров. Напомним, ранее сообщалось, что экипаж китайского поискового самолета обнаружил в Индийском океане "подозрительные объекты". Самолет Malaysia Airlines летевший из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, пропал с радаров в ночь на 8 марта. Самолет Malaysia Airlines не подал никаких сигналов о технических неполадках или других проблемах. Во время последнего контакта он находился в 220 километрах от побережья Малайзии.