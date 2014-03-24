ЧП произошло на улице Ескалиева, рядом со сквером по улице Н. Савичева. Внедорожник Ford Ranger провалился под землю прямо на проезжей части. У автомобиля ушла в грязь вся правая сторона. Водителя на месте не оказалось. По словам очевидцев, не так давно здесь копали землю. На проезжей части осталась сигнальна я лента, которой обычно обтягивают места, где запрещен проезд. Рабочие засыпали место раскопки, но так как идет обильное таяние снега, земля очень мягкая. По всей видимости, водитель ничего не подозревая решил проехать и провалился. К слову, по всей улице Ескалиева непролазная грязь.