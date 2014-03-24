Сегодня, 24 марта, в селе Бударино Акжайыкского района хоронили двух братьев 12-летнего Азамата и 10-летнего Наурыза НУРСУЛТАНОВЫХ. 22 марта дети утонули в овраге, заполненном талыми водами. Именно в этот день у Наурыза был день рождения, мальчику исполнилось 10 лет. - 22 марта мой сын Нуржан прибежал домой мокрый и плача, говорит, что упал в воду, - рассказал. - Он рассказал, что вместе с ним были Азамат и Наурыз, они остались в воде. Я надел сапоги и побежал на то место, которое он указал. Это примерно 800 метров от моего дома. Я не мог найти то место. Тогда с мобильного позвонил жене и сказал, чтобы Нуржан посмотрел на меня, и сказал в какую сторону идти. Сын сказал идти к дороге. Я прошел еще и увидел, что в одном месте лед проломлен, подошел и увидел ребят. Прыгнул в воду и ушел под нее, оказалось, что там глубоко. Я вытащил ребят на лед и стал им делать искусственное дыхание, сам оставался в воде, потому что лед все время проламывался. Потом стал толкать их к краю, проламывал лед и шел. Потом подошла жена, которая вытянула мальчишек к берегу. Жена помогала младшему, я старшему. Но они никак в себя не приходили. Я побежал на дорогу, пытался остановить машину, чтобы детей отвезли в больницу в Чапаево или в город. Но машины не останавливались, наверное, думали, что я пьяный, сапоги остались в воде, я был в носках. Стоял посреди дороги, но ни одна машина не останавливалась, все объезжали меня. По словам мужчины, в скором времени остановился джип. Водитель выслушал и поехал к месту ЧП. Когда мальчишек погрузили в машину, подъехали родные Азамата и Наурыза, и фельдшер. Но детей спасти так и не удалось. - Нуржан говорит, что они катались на льду, и лед под ними провалился, - рассказывает Нурболат. - Он оттолкнулся от дна, выплыл и смог выбраться на берег. По словам местных жителей, в начале 2000 годов при строительстве дороги для укрепления обочин здесь брали глину. Из-за этого образовалось несколько таких глубоких оврагов, в которых весной скапливаются талые воды.