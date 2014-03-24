В Подстепном гигантская лужа образовалась по улице Мира. Вода уже зашла за заборы, но к домам еще не подошла. Сейчас в данном районе рабочие выкачивают воду и выкапывают траншеи. Между тем, по данным пресс-службы департамента ЧС по ЗКО, в Подстепном откачка талых вод проводится по улице Мира, в районе кафе «Таити» участок 106, 108 и ПМК. В районе Барбастау уложено 150 мешков песочной смеси, работает 5 единиц техники, 7 мотопомп и 10 человек. К слову, на сегодняшний день по районам области откачано 48927 кубометров воды.