Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 24 марта,  Нурлан НОГАЕВ дал поручение акиму города Алтаю КУЛЬГИНОВУ своевременно очистить город от мусора, которого стало очень много после таяния снега. - Не ждите субботников, вычищайте город! Коммунальные службы должны понимать, что весной накопившийся за зиму под снегом мусор выходит наружу, и в это время нужно усиленно провести работу по очистке города. Это касается не только города, но и пригородных районов - п. Зачаганска и старого аэропорта. Работа проводится, но не нужно сводить к нулю проделанную работу. Возьмите этот вопрос на особый контроль, - заявил глава региона Нурлан НОГАЕВ. К слову, как передает пресс-служба акима области, сегодня аким ЗКО объехал город и ему не понравились переполненные мусорные контейнеры и разлетевшийся мусор вокруг них. Напомним, в прошлом году город закупил около 1000 новых евроконтейнеров, однако чище от этого не стало.