Межнациональные браки в Казахстане – тема давняя. В былые времена нашу республику даже называли “лабораторией дружбы народов”. Сохранилось ли это явление по сию пору, какие формы приобрело, какие плюсы и минусы в себе таит, рассказывает Караван.
Далеко за примерами ходить не пришлось. Проведя даже поверхностный опрос среди своих знакомых, я пришла к выводу: почти 80 процентов моего окружения – люди, либо родившиеся в смешанном браке, либо живущие в таковом.
К примеру, 50-летняя казашка Саида вышла замуж за русского в советское время и родила дочь Дарию, которая сегодня идентифицирует себя с казахским этносом. Это неудивительно – супруги давно разошлись, и дочь воспитывалась исключительно матерью, в казахской среде.
30-летняя Ирина, родившаяся от мамы-украинки и папы-корейца, больше идентифицирует себя с русской культурой и языком, поскольку в семье говорили только на русском, с родственниками-корейцами мало общалась.
Пара средних лет – Руслан (татарин) и Габия (литовка) родились и выросли в Казахстане. Оба идентифицируют себя с русской культурой и говорят исключительно на русском языке. Сын по паспорту – татарин, однако отец отдает себе отчет, что идентичность у него тоже скорее русская, чем татарская или литовская.
Светлана и Диас родились и выросли уже в суверенном Казахстане. Знакомы с детства и поженились несколько лет назад. Две их большие семьи одинаково празднуют как казахские праздники, так и русские.
Часто встречаются смешанные браки среди казахов и корейцев, корейцев и русских, русских и татар, казахов и уйгур. И в каждой конкретной ситуации отдельная семья сама определяется с выбором: на каком языке им говорить, с кем себя соотносить и к какой национальности отнесут себя их дети?
Кандидат исторических наук, демограф Сауле Уалиева из Усть-Каменогорска, один из ведущих специалистов по межнациональным бракам, проследила их динамику.
"В Казахстане межэтнические браки в советский период, по данным переписи 1970 года, составляли 20,6 процента, в 1979 году – 21,5 процента, в 1989 году – 23,9 процента. Начиная с 1999 по 2005 год – удельный вес межэтнических браков снизился с 21,4 до 18,8 процента", - говорит она.
В 2009-м удельный вес межэтнических браков в общем числе браков составил 18,1 процента, в 2010-м – 17,5 процента, в 2012-м – 16,2 процента.
Есть исследования, работы, в которых указывается: чаще всего в межнациональные браки вступают представители русской, украинской, белорусской, татарской и немецкой национальностей. Если посмотреть на титульный этнос, то в советское время чаще всего в смешанные браки вступали мужчины, нежели женщины. Объяснялось это тем, что в казахских семьях традиционно считается, что дочь, выходящая замуж за представителя другой нации, фактически уходит из этноса, тогда как сын приводит невестку в семью, какой национальности она бы ни была.
Но и тут происходят изменения. Если в 1999 году замуж за представителей других национальностей выходили 8,4 процента казашек, то в 2009-м – уже 16,4 процента.
По мнению Сауле Уалиевой, за последние двадцать лет изменилась сама конъюнктура брачного рынка: теперь брак с титульным этносом стал выступать плюсом для второй половины.
"Девушки-казашки стали пользоваться популярностью у иностранцев и выходить замуж за женихов из Турции, Китая, США, Европы... В то же время количество браков, заключенных мужчинами-казахами с представительницами других этносов, по-прежнему высоко. Но тут нужно знать нюансы статистики: по данным переписи и РАГСов, многие из женихов сами воспитывались в смешанных семьях и зачастую записывались казахами по отцу, хотя по самоидентификации являются больше русскими...", - отмечает Сауле Уалиева.
По словам Аиды Усиновой, руководителя отдела РАГС Алмалинского района Алматы, почти каждый десятый брак – межэтнический.
"В прошлом году у нас в районе было зарегистрировано 2 613 браков, 220 из них были международные. Чаще всего вступают в брак с гражданами Казахстана представители Турции и Узбекистана. Тенденция заключения браков такова: если говорили раньше, что женщина ищет “счастливый случай”, выходя замуж за границу, то сейчас граждане и Турции, и Узбекистана, если и оформляют брак, то ищут плюс для себя. Потому что в нашей стране при этом идет ускоренное оформление гражданства", - отмечает она.
По мнению Сауле Уалиевой, одной из главных проблем в смешанных браках является самоидентификация детей. Кем записать себя в графе “Национальность”? Кем себя ощущать? Как при этом не обидеть ни отца, ни мать, ни их родных и близких и в то же время не забыть о себе?
Впрочем, если все эти вопросы не находят ответа, то сегодня в суверенном Казахстане в пятой графе можно смело ставить прочерк.
По словам Сауле Уалиевой, в многонациональной Америке своеобразно решен вопрос национальной идентичности.
"В США не определяют в документах национальность или этническую принадлежность. При переписи населения американцы могут указать свою национальность – по две с каждой стороны, если родители были смешанного происхождения. В 1993 году в США на конференции о людях, родившихся в смешанных межрасовых браках, был представлен Билль о правах людей со смешанным происхождением, по которому они могут иметь идентичность, отличную от той, что имеют его братья и сестры, более того, менять свою идентичность в течение жизни", - говорит она.
Пару лет назад знакомые рассказали историю. У немолодого уже человека из интернациональной семьи скончался отец. Папа был казах, мама – русская. Когда она скончалась, ее похоронили на православном кладбище в Алматы.
Отец велел детям похоронить его рядом с женой. Это вызвало недоумение у казахской родни, но слово отца было законом.
Похожие истории рассказывают и те, кто живет рядом с семьями, где члены семьи исповедуют разные религии.
И это касается не только похорон. Как справлять свадьбу, как называть детей, как их растить и воспитывать? Порой это вызывает ожесточенные споры.
Мы попросили прокомментировать этот довольно щепетильный вопрос пресс-секретаря Алматинской епархии РПЦ в Казахстане Евгения Иванова.
"Брак между лицами разной веры – это более чем неравный брак. Возможно, что в первые месяцы и годы религиозные расхождения будут мало ощущаться. Но чем дальше будет идти время, чем более будут определяться характеры и убеждения супругов, тем труднее им будет осуществлять свое внутреннее единство. Особую проблему составляет религиозное воспитание детей. Эти трудности начинаются в смешанном браке с момента рождения ребенка", - говорит он.
Заместитель Верховного муфтия Казахстана Мухаммад-Хусайн-кажы Алсабеков отметил, что в исламе нет принуждения к принятию веры одного из супругов.
Однако мы приветствуем браки неке, совершаемые после официальной регистрации, когда супруги принимают ислам и живут в одной вере.